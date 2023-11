The following instruments on XETRA do have their first trading 21.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.11.2023Aktien1 KYG4469K1040 Helens International Holdings Co. Ltd.2 DE000A37FUS6 Noratis AG BZR3 US6289881079 Mynd.ai Inc. ADR4 US9183852048 vTv Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 USU07264AK70 Bayer US Finance LLC2 USU07264AM37 Bayer US Finance LLC3 US912803GS64 United States of America4 FR001400M8T2 ALD S.A.5 USA0400QAK34 ams-OSRAM AG6 US05971KAP49 Banco Santander S.A.7 US05971KAQ22 Banco Santander S.A.8 USU07264AH42 Bayer US Finance LLC9 FR001400M6N9 Kering S.A.10 FR001400M6M1 Kering S.A.11 DE000LB2ZVA2 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2V8W9 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2CMG7 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000NLB34G9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB34S4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000NLB34E4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 XS2723536970 QIB Sukuk Ltd.18 US857477CF81 State Street Corp.19 US857477CG64 State Street Corp.20 DE000A3LQ9S2 TRATON Finance Luxembourg S.A.21 NO0013062927 SpareBank 1 Nord-Norge22 NO0013062919 SpareBank 1 Nord-Norge23 XS2724532333 ams-OSRAM AG24 USU07264AJ08 Bayer US Finance LLC25 USU07264AL53 Bayer US Finance LLC26 LU2673523218 Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF27 LU2673523309 Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF28 LU2673523481 Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF29 LU2673523564 Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF