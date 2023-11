Der digitale Euro lässt weiter auf sich warten. Doch wenn er kommt, dann wird er zur Gefahr für die Aktien von Apple, Alphabet, Visa, Mastercard, PayPal und Co. Und zwar aus diesem kuriosen Grund. Denn im Interview mit BÖRSE ONLINE verrät der Krypto-Professor Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management, dass der digitale Euro weniger eine Konkurrenz für Bargeld oder Banken ist, als eher ein System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...