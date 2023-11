Im Oktober 2023 allerdings nur im Vergleich mit dem Vormonat, und zwar um 1,7 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat beläuft sich das Minus auf 6,6 %. So die Bundesstatistiker soeben anhand vorläufiger Zahlen. Insgesamt wurden im Oktober Güter und Waren in Höhe von 58,4 Mrd. € in Drittstaaten exportiert. Darunter das meiste in die USA mit 14,3 Mrd. € (+2,3 % im Jahresvergleich). Nach China gingen Produkte aus Deutschland für 7,9 Mrd. € (-6,7 %) und ins Vereinigte Königreich für 6,8 Mrd. € (+8,6 %). Die Ausfuhren in Nicht-EU-Länder geben einen ersten frühen Blick auf die nächste Entwicklung deutscher Exporte.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



