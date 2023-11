EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung von bis 1.300.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital startet.

Wien, 21. November 2023 - Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (FN 223805a; ISIN AT000KAPSCH9) beschloss diesen Morgen die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von bis zu 1.300.000 neuen auf Inhaber lautenden stimmberechtigten Stückaktien (Stammaktien) (entsprechend bis zu 10% des bestehenden Grundkapitals), davon bis zu 477.217 Aktien gegen Bareinlagen und bis zu 822.783 Aktien gegen Sacheinlagen. Das Bezugsrecht der Aktionäre im Rahmen der beabsichtigten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. September 2023 ausgeschlossen. Neue Aktien werden mit Gewinnberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 ausgestattet.



Die Gesellschaft hat bei der Wiener Börse die Aussetzung des Handels in den Aktien (ISIN AT000KAPSCH9) der Gesellschaft vom Amtlichen Handel bei der Wiener Börse angeregt. Die Handelsaussetzung der Aktien soll bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion andauern.



Neue Aktien werden im Rahmen eines unverzüglich startenden "accelerated book-building" Verfahrens heimischen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot. Die endgültige Anzahl neuer Aktien und der Angebotspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats voraussichtlich noch im Laufe des Tages festgelegt.



Mit der Durchführung der Barkapitalerhöhung wurde die Raiffeisen Bank International AG beauftragt.



KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, die Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, bestätigte, an der Kapitalerhöhung im Umfang der bestehenden Beteiligung von 63,291% teilzunehmen. Die Teilnahme der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH erfolgt gegen Sacheinlagen (Forderungen gegen die Gesellschaft). KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH wird daher 63,291% der neuen Aktien, das sind bis zu 822.783 neue Aktien, gegen Sacheinlagen übernehmen.



Die Zulassung der bis zu 1.300.000 neuen Aktien zum Handel im Amtlichen Handel (Prime Market Segment) der Wiener Börse wird beantragt. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist voraussichtlich der 24. November 2023.



Kapsch TrafficCom beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung für allgemeine geschäftliche Zwecke zu verwenden und dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis.



Marcus Handl

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1120

marcus.handl@kapsch.net



Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: www.kapsch.net/ktc





