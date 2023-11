Hannover (www.anleihencheck.de) - Börsianer sind immer mehr davon überzeugt, dass die Zinswende in den Vereinigten Staaten eingeläutet worden ist, so die Analysten der Nord LB.In diesem Umfeld hätten gestern in Europa italienische Staatsanleihen zusätzlich von der bereits am vergangenen Freitag erteilten Bonitätsbestätigung durch die Ratingagentur Moody?s profitiert. Moody?s habe die Bewertung des Landes bei Baa3 und damit auf dem niedrigsten Investment Grade Niveau gelassen. Insbesondere die Aufhebung einer möglichen Herabstufung (nach mehr als 15 Monaten mit einer negativen Einschätzung) habe zu einer Spreadeinengung von 4 Basispunkten zu deutschen Bunds geführt (auf 173 Bp - niedrigster Stand seit dem 11. September). ...

