- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 11 (18) EUR - 'HOLD'- JEFFERIES SENKT BAYER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 37 (60) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 70 (71) EUR - 'NEUTRAL' - BERENBERG NIMMT AUTO TRADER GROUP MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 715 PENCE- BERENBERG NIMMT MONEYSUPERMARKET.COM MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 290 PENCE - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 450 (600) DKK - 'BUY'- CITIGROUP HEBT ADMIRAL AUF 'BUY' - ZIEL 2941 PENCE- JPMORGAN HEBT INTERMEDIATE CAPITAL GROUP AUF 'OVERWEIGHT'(N) - ZIEL 1882(1738)P - JPMORGAN SENKT SOFTCAT AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1150 (1400) PENCE- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 64 (69) CHF - 'OVERWEIGHT'- WDH/SOCGEN SENKT JULIUS BÄR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56 (75) CHF Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...