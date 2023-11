Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konstruktive Stimmung an den Kredit- und Aktienmärkten dürfte zunächst anhalten, da die Wirtschaftsdaten vor allem in den USA die Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft bei längerfristig niedrigeren Leitzinsen stützen, so die Analysten der DekaBank.Bei den Anleiherenditen erscheinen weitere Renditerückgänge in den USA und der Eurozone dagegen unwahrscheinlich, da die am Markt eingepreisten Zinssenkungserwartungen für die zweite Jahreshälfte 2024 grundsätzlich und vor allem mit Blick auf die EZB übertrieben erscheinen, so die Analysten der DekaBank. Doch dürften Rückschläge bei US-Dollar und Euro-Anleihen zunächst weiterhin eher als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden. Angesichts der Hoffnungen auf ein Goldilocks-Szenario dürfte die Sorge der Investoren darin bestehen, eher zu wenig als zu viel Duration bzw. Kredit-Exposure zu halten. (Ausgabe vom 20.11.2023) (21.11.2023/alc/a/a) ...

