Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt gestaltete sich datenseitig sowohl auf europäischer Seite als auch jenseits des Atlantiks impulslos und so konnten die Worte von Notenbankvertretern Wirkung entfalten, so die Analysten der Helaba.Bereits am Wochenende seien aufseiten der FED Daly und Collins zu vernehmen gewesen, die vorsichtige Töne angeschlagen hätten, mit dem Versuch, die Zinssenkungserwartungen zu dämpfen. Das gleiche Ziel in Bezug auf die EZB habe wohl das belgische EZB-Ratsmitglied Wunsch gehabt. Seiner Einschätzung nach könnten die Zinssenkungsspekulationen genau das Gegenteil bewirken. Nach der positiven Vorwochentendenz habe daher gestern eine gewisse Zurückhaltung an den Renten- und Aktienmärkten dominiert. Währenddessen habe der Euro das hohe Niveau behaupten können. ...

