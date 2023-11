München (ots) -- Katrin und Elvis bekommen Familienzuwachs: Tochter Jelena ist vor Kurzem Mutter geworden- Bei Carmen besteht der Verdacht einer Diabeteserkrankung- Ausstrahlung am Dienstag, 21. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIFamilienzuwachs bei Katrin und Elvis: Tochter Jelena ist vor Kurzem Mutter geworden. Dadurch kommen auch bei Katrin wieder Gedanken zur Familienplanung auf. Bei Nachbarin Carmen steht ein Arztbesuch an, bei ihr besteht der Verdacht einer Diabeteserkrankung. Außerdem plant Beate mit ihrer besten Freundin Ela einen Kurztrip nach Berlin. Nach einem Kabelbrand suchen Petra und Pascal einen neuen Herd für die Familie. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist am 21. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Katrins und Elvis' Familie wächst: Jelena, die drittälteste Tochter des Ehepaares, ist kürzlich Mutter geworden. Die 16-Jährige wohnt zurzeit mit ihrer Tochter in einem Mutter-Kind-Heim, in dem sie lernt, den Alltag mit ihrem Nachwuchs zu meistern. Für Katrin und Elvis ist es bereits das vierte Enkelkind, sie selbst haben acht Kinder. Durch den jüngsten Zuwachs kommen auch bei der 44-Jährigen wieder Gedanken über weitere Kinder auf.Katrins Nachbarin Carmen hat ebenfalls eine Großfamilie. Als sechsfache Mutter muss die "Baracklerin" nicht selten mit den Kindern zum Arzt. Jetzt muss Carmen selbst für eine Blutabnahme in die Arztpraxis. Es besteht der Verdacht, dass die 53-Jährige an Diabetes leidet.Im grünen Block plant Beate mit ihrer besten Freundin Ela einen Kurztrip nach Berlin. Beate kennt sich in der Hauptstadt gut aus, denn sie ist gebürtige Berlinerin. Die 55-Jährige plant bereits, welche Sehenswürdigkeiten sie ihrer Freundin zeigen will.Petra und Pascal suchen einen neuen Herd in einem Gebrauchtwaren-Elektrogeschäft aus. Das alte Gerät hat vor Monaten nach einem Kabelbrand den Geist aufgegeben. Seitdem musste sich die Familie beim Kochen mit einer Notlösung zufriedengeben. Nun hat Petra das Geld zusammengespart, um der Familie endlich wieder einen funktionierenden Herd zu besorgen.Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" wird am Dienstag, den 21. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen 7 Tage vorher als Preview im Premium-Bereich verfügbar und nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100913651