(shareribs.com) London 21.11.2023 - Die Ölpreise stehen am Dienstag leicht unter Druck. Die Anleger nehmen einen Teil der Vortagesgewinne mit. Die Nachfragesorgen der Marktteilnehmer bleiben bestehen. Zu Wochenbeginn wurde berichtet, dass die OPEC+ Staaten die Fördermengen weiter reduzieren könnten. Dies ließ die Rohölpreise am Montag um rund zwei Prozent steigen. Am Sonntag treffen sich die Vertreter ...

