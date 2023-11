Ich skizziere einen optimistischen Fahrplan für die kommenden Monate am Aktienmarkt, in denen ich eine freundliche Börse erwarte, die von sinkenden Zinsen, geopolitischer Entspannung und verschiedenen Branchen getrieben wird, und gehe auf mögliche Risiken und Chancen ein. Marktoptimismus: Ein Blick in die Zukunft Durch zwei Verkäufe letzte Woche haben wir wieder ein wenig Cash im Heibel-Ticker Portfolio generiert und sind handlungsfähig, wenn die Rallye mal eine Pause einlegt. Grundsätzlich bin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...