Italien hat einen 25 %-Anteil an der Krisenbank verkauft. Die Aktien wurden am Markt platziert, die Erlöse bezifferte das italienische Finanzministerium auf 920 Mio. Euro. Die Anteilsscheine wurden zu 2,92 Euro je Stück veräußert, was einem Abschlag von 4,9 % auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Nach dem Verkauf der Aktien ist der Anteil der Behörde an MONTE DEI PASCHI auf rund 39 % gesunken. Der italienische Staat hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit 5,4 Mrd. Euro vor dem Kollaps gerettet und im vergangenen Jahr eine Milliarden-Kapitalerhöhung mitgetragen. Im Gegenzug für die Genehmigung der Staatshilfen verlangt die EU eine Privatisierung der Bank in absehbarer Zeit.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



