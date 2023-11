EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain: Portfoliounternehmen Panoptic schließt neue Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen US-Dollar ab und stellt vor dem Start des Ethereum-Mainnets mehrere neue Produktentwicklungen vor 21. November 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, gibt bekannt, dass Panoptic, ein Inkubationsprojekt und Kernportfoliounternehmen von Advanced Blockchain, eine beträchtliche Investition in Höhe von 7 Millionen US-Dollar von prominenten Investoren erhalten hat und in Vorbereitung auf den erwarteten Start des Ethereum-Mainnets mehrere Produktverbesserungen vorstellt. Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Gründung hat Panoptic eine erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen und bis heute insgesamt 11,5 Millionen US-Dollar eingeworben. Diese Finanzierungsrunde wird von Greenfield Capital mit Sitz in Deutschland angeführt, mit wesentlichen Beiträgen von HashKey, gumi Cryptos Capital (gCC), L1D sowie anderen einflussreichen Pionieren der Blockchain-Industrie. Durch die jüngste Kapitalzufuhr konnte das Unternehmen seine Bewertung erheblich steigern und damit den Wert des vielfältigen Beteiligungsportfolios von Advanced Blockchain weiter erhöhen. Neben dem monetären Wert des Unternehmens hat das Team von Panoptic im vergangenen Monat seinen Smart-Contract-Code für die breite Community freigegeben. Dieser entscheidende nächste Schritt bereitet die Bühne für die mit Spannung erwartete Beta-Version, die der Community die Möglichkeit gibt, die grundlegenden Funktionen des Protokolls und des Endprodukts zu erkunden. Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain, kommentiert: "Die Innovation von Panoptic zielt darauf ab, dezentralisierte Perpetual Options in der Branche einzuführen, indem sie auf Uniswap v3 aufbaut; der weltweit größten dezentralen Börse. Wir sind stolz darauf, dass eine unserer Inkubationen ihre hochgesteckten Ziele bei der Mittelbeschaffung und bei der Produkt-Roadmap erreicht hat. Mit der Unterstützung von hochkarätigen Blockchain-Investoren ist das Team auf einem starken Wachstumspfad, um ein echter Marktführer zu werden." Wichtige Termine von Advanced Blockchain im Geschäftsjahr:

27.-29. November 2023 - Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt Kontakt:

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



