Allianz X-Chef Nazim Cetin herrscht mittlerweile über ein stattliches Reich: 25 Unternehmen und Assets in Höhe von 1,5 Mrd. Euro gehören zu der Investmenteinheit des Versicherers Allianz.Seit 2017 wurden Transaktionen im Gesamtvolumen von fast 4 Mrd. Euro umgesetzt. Doch auch nach der kürzlich erfolgten Beteiligung am US-Insurtech Next (s. PLATOW v. 2.11.) ist das nur ein Zwischenstand. "Wir arbeiten an mehreren potenziellen Transaktionen, insbesondere in Nordamerika", sagt Cetin ggü. PLATOW exklusiv. Mit diesen wollen sowohl die X als auch die Allianz in ein "neues Segment vordringen". Der amerikanische Markt für Fin- und Insurtechs ist derzeit attraktiver als Europa, zeigt u.a. der "Global Insurtech Report". Das sieht auch der X-Chef so: "In den USA ist der Insurtech-Markt bereits in einer anderen Reifephase." Er habe gesehen, wie sich einige Top-Insurtechs von einfachen MGAs (Mehrfachagenten) zu vollwertigen Versicherern entwickelt haben. Allianz X unterstützt das Wachstum mit Investitionen und erleichtert die Expansion durch Geld, Rat und Rückversicherungslösungen mittels Allianz Re. Bei den Investments wird ein zweigeteiltes Ziel verfolgt. Ein Auge ist auf den Ertrag gerichtet, das andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...