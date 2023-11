HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5005/ In Folge 25 geht es um die Vernetzung der börsenotierten Unternehmen, der Wiener Börse mit (hier vor allem: jungen) AnlegerInnen. Zu Wort kommen u.a. A1 Telekom Austria, Immofinanz, Vienna Insurance Group, die Wiener Börse, weiters die jungen BörsianerInnen Laurenz Schwieger, Aleksandra Grabljic und Christoph Eisele. Es gibt einen Brief an Christkind oder an Magnus Brunner und letzterer bekommt einen Preis in Deutschland incl. Laudatio von Christian Lindner. Auch in Österreich ist ihm, ein Preis in Aussicht gestellt, wir haben die Anleitung dazu. Ich glaube, Magnus Brunner braucht die Folge gar nicht zu hören, er weiss eh, worum es geht. Weiters habe ich einen Call to Action rund um "technik! wie jetzt?", ...

