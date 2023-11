Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -RIAD, Saudi-Arabien, 21. November 2023 /PRNewswire /-- Unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, Premierminister und Vorsitzender des Human Capability Development Program Committee (Ausschusses für das Programm zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten), eines der Programme zur Umsetzung der Vision 2030 Saudi-Arabiens, wird die erste Ausgabe der Human Capability Initiative (HCI) vom 28. bis 29. Februar 2024 im King Abdulaziz International Convention Center in Riad stattfinden.Unter dem Motto "Future Readiness" (Bereit für die Zukunft) wird die HCI mehr als 6.000 Experten, Entscheidungsträger und mehr als 150 internationale Keynote-Redner aus Regierungen, privaten und gemeinnützigen Organisationen sowie Think Tanks aus über 50 Ländern zusammenbringen, um einen wirkungsvollen Dialog zu führen, Synergien zu schaffen und Chancen für die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten weltweit zu nutzen.Die HCI wird sich auf die Stärkung des Ökosystems für die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten konzentrieren, innovatives Richtliniendesign und kreative Lösungen fördern und Erfolgsgeschichten der Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum präsentieren. Diese gemeinsame Anstrengung wird zu einer nachhaltigen globalen Agenda beitragen, die Lösungen für die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten über alle Altersgruppen hinweg voranbringt und Initiativen anregt, die proaktiv die Herausforderungen von morgen antizipieren und dazu beitragen, eine vielversprechende Zukunft für alle zu gestalten.Seine Exzellenz, der Bildungsminister, Vorsitzender des Exekutivkomitees des Human Capability Development Program, Herr, Yousef Al-Benyan, sagte: "Die Konferenz ist die erste globale Kooperationsplattform ihrer Art, die die internationale Zusammenarbeit fördert, den globalen Dialog zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten bereichert und zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und einer erfolgreichen Weltwirtschaft beiträgt." Er fügte hinzu: "Die Konferenz wird sich mit den Herausforderungen befassen, denen sich die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten angesichts des globalen Wandels gegenübersieht und mit den wichtigsten Fähigkeiten, die auf dem künftigen globalen Arbeitsmarkt benötigt werden, sowie mit den Auswirkungen der rasanten Entwicklungen im digitalen und wirtschaftlichen Bereich auf die menschlichen Fähigkeiten."Darüber hinaus erklärte Seine Exzellenz: "Die bei der HCI angesprochenen Themen sind von entscheidender Bedeutung für die Förderung neuer Gespräche über die Gestaltung von Politik, Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen dem privaten, dem öffentlichen und dem dritten Sektor sowie für Investitionen auf globaler Ebene in die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten. Dies wird zum Aufbau starker und flexibler Volkswirtschaften beitragen, die zukünftigen Herausforderungen gewachsen sind."Weitere Informationen finden Sie auf der HCI-Website:https://humancapabilityinitiative.org- HCI-Website: https://humancapabilityinitiative.org- HCI Soziale Medien:- @HCI_KSA (Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)- HCIKSA (Facebook)- Informationen zur Saudi Vision 2030Unter der Führung des Custos der Two Holy Mosques wurde die saudische Vision 2030 von Seiner Königlichen Hoheit Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Kronprinz und Premierminister, ins Leben gerufen, mit einem Plan zum Aufbau einer wohlhabenden und strahlenden Zukunft Saudi-Arabiens durch eine lebendige Gesellschaft, eine florierende Wirtschaft und eine ehrgeizige Nation. Die Vision wurde in strategische Ziele umgewandelt, um eine effektive Implementierung durch ihre Vision Realization Programs zu ermöglichen.https://www.vision2030.gov.saInformationen zum "Human Capability Development Program" (HCDP):Das Programm zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten (Human Capability Development Program) ist eines der Programme zur Umsetzung der Vision 2030 mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die saudischen Bürger über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können - durch die Vermittlung von Werten, die Entwicklung grundlegender und zukünftiger Fähigkeiten sowie die Erweiterung des Wissens. Das Programm konzentriert sich auf die Entwicklung einer soliden Bildungsbasis für alle Bürgerinnen und Bürger, um ihnen von klein auf Werte zu vermitteln und sie gleichzeitig auf die zukünftigen lokalen und globalen Märkte vorzubereiten. Es konzentriert sich auch auf die Weiterbildung der Bürger durch die Bereitstellung von Möglichkeiten für lebenslanges Lernen, die Unterstützung von Innovation, die Förderung von Unternehmertum und die Entwicklung von Strategien zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit Saudi-Arabiens.https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hcdp/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281808/Human_Capability_Development.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/saudi-arabien-startet-die-human-capability-initiative--eine-konferenz-zur-forderung-menschlicher-fahigkeiten-301994570.htmlPressekontakt:John Slinger (jas@consulum.com) (+447584034605) Adi Iyer (aai@consulum.com) (+97366744074)Original-Content von: Human Capability Development Program, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097204/100913652