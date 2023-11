München (ots) -



Wer wagt sich an The Franklin? Nachdem BreitenBerg krankheitsbedingt ausfällt, trifft der beliebte Content Creator (353.000 Abonnent*innen auf YouTube) auf seinen neuen Gegner: TheGeneticOne (213.000 Abonnent*innen auf YouTube ). Kann er The Franklin am 25. November 2023 bei "The Great Fight Night" (ab 17:30 Uhr live auf Joyn) auf die Bretter befördern? Oder wird sich The Franklins längere Vorbereitungszeit auszahlen? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt erneut zum spannenden Boxabend, bei dem ernsthafter Sport auf beste Unterhaltung trifft. Vor Ort treten insgesamt vierzehn deutsche Creator*innen in sieben Kämpfen gegeneinander an.



The Franklin zu TheGeneticOne: "Abseits des Rings verstehen wir uns zwar gut, im Ring bist du für mich allerdings nur ein Gegner, den es auszuschalten gilt. Mal schauen, ob dir deine Fitness im Kampf auch etwas bringt. Möge der Bessere gewinnen!"



TheGeneticOne erwidert: "Ich hatte zwar nur eine kurze Vorbereitungszeit, diese habe ich aber umso intensiver genutzt. Auch wenn du größer und schwerer bist, bin ich dafür flinker und stärker! Zieh dich warm an!"



"The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster (https://www.ticketmaster.de/artist/the-great-fight-night-tickets/1266364).



Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5654017

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken