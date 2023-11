Die Rheinmetall-Aktie hat es geschafft: bei 294,80 Euro konnte der Titel ein neues Allzeithoch markieren. Das hat die Anteilscheine des Rüstungskonzerns auf dieses Niveau gebracht und so geht es weiter: Seit dem Ausbruch des Krieges in Israel hat sich die Aktie von Rheinmetall aus Ihrer Seitwärtsbewegung befreit und strebt weiter nach oben. Dies hat zur Folge, dass der DAX-Konzern mit einem Plus von vier Prozent am Dienstag ein neues Allzeithoch ...

