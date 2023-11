Linz (www.anleihencheck.de) - Präsidentschaftswahlsieger Javier Milei kündigt für Argentinien große wirtschaftliche Reformen an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Darunter falle unter anderem die Abschaffung des Pesos. Argentinien kämpfe derzeit gegen eine neuerliche Inflationswelle. Mit einer Konsumentenpreis-Inflation von 142,5% unterlaufe die Währung einer extremen Geldentwertung. Milei plane eine Dollarisierung inklusive Abschaffung der Zentralbank. Als Folge daraus könnte das Land ohne eigene Währung keine geldpolitischen Instrumente zur Steuerung nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...