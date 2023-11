Mit der Vision Pro sorgte Apple vor einigen Monaten noch für Schlagzeilen, doch mittlerweile ist das Thema schon fast wieder etwas in Vergessenheit geraten. Hetzen lassen will man sich in Cupertino aber ganz offensichtlich nicht. Wie der für gewöhnlich gut informierte Analyst Mark Gurman in Erfahrung gebracht haben will, wurde das Ganze intern wohl noch einmal nach hinten verschoben.Anzeige:Dem Vernehmen nach soll Apple (US0378331005) sich bisher darauf vorbereitet haben, den offiziellen Produktstart noch im Januar durchzuführen. Aufgrund von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...