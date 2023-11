Die Anleger haben drei freundliche Handelswochen hinter sich, denn DAX, Dow Jones und Co haben seit dem 27. Oktober deutlich zugelegt. Für Optimismus am Aktienmarkt sorgten vor allem die jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Die US-Teuerungsrate hat sich zuletzt stärker abgeschwächt als erwartet. Damit besteht weniger Handlungsbedarf für die Federal Reserve und für Börsianer die Hoffnung, dass die Notenbank bei ihrer Dezembersitzung wieder eine Zinspause einlegt. Ob das Szenario auch in den kommenden Wochen für Kurszuwächse sorgen kann, verrät Anja Schneider von der Societe Generale. Sie ordnet die aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt ein und erklärt, wie Anleger davon profitieren können. Dafür stellt Schneider ein Bonus-Zertifikat vor. Wie das Produkt funktioniert und mit welchen Vor-, aber auch Nachteilen die Investition einhergeht, erfahren Sie im Interview.