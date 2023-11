Der Wirtschafts-Wettbewerb "Austria's Leading Companies" (ALC) feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am Montag traf sich die Wirtschaftselite Österreichs im Rahmen der großen Abschluss-Gala in der Wiener Hofburg, um die Top-Unternehmen Österreichs zu küren. Unter den Preisträgern waren auch einige heimische börsenotierten Unternehmen. So gewann die OMV etwa den 1. Platz in der Kategorie Großbetriebe mit einem Jahresumsatz 2022 von mehr als 50 Mio. Euro. FACC AG konnte die Kategorie Cybersecurity für sich entscheiden, die Pierer Mobility AG gewann in der Kategorie Forschung & Entwicklung und Wienerberger AG in der Kategorie Nachhaltigkeit.

