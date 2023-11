Nach der Wahl des Rechtspopulisten Javier Milei zum neuen Präsidenten in Argentinien stehen die Beziehungen zu China, Russland und anderen führenden Schwellenländern auf dem Prüfstand. Das Außenministerium in Peking erklärte am Dienstag, es wäre ein "schwerer Fehler", wenn das südamerikanische Land...

Den vollständigen Artikel lesen ...