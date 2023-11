Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA



Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA

ISIN: DE0007274136



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2023

Kursziel: 240,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Ergebnisziele trotz erneuter Reduzierung der Umsatz-Guidance bestätigt

Sto hat gestern die Zahlen für 9M 2023 vorgelegt und erneut eine Revision des diesjährigen Umsatzziels vorgenommen, während die Ergebnisprognosen unverändert blieben.



Überproportionaler Umsatzrückgang im Inland: In Q3 erzielte Sto insbesondere aufgrund anhaltend ungünstiger Witterungsbedingungen sowie einer nach Angaben des Vorstands stark zunehmenden Verunsicherung der Bauherren einen Umsatzrückgang um -4,9% yoy auf 469,2 Mio. Euro (MONe: 490,0 Mio. Euro). Auf Sicht von 9M beläuft sich das Minus damit auf 4,1% yoy, wofür zum Teil jedoch auch Währungseffekte verantwortlich sind (FX-adj.: -3,2% yoy). Im Oktober lag der Konzernumsatz zwar leicht über dem Vorjahreswert, blieb jedoch hinter den unternehmenseigenen Erwartungen zurück. Weiterhin ist vor allem der inländische Markt von Schwäche gezeichnet (9M: -5,6% yoy), während sich das Ausland deutlich robuster entwickelt (9M: -2,9%; FX-adj.: -1,4% yoy). Allerdings behauptete sich Sto damit hierzulande deutlich besser als es die Zahlen für den WDVS-Markt vermuten ließen, für den bis Ende September ein Absatzrückgang um 18,0% yoy gemeldet wurde.



Ergebnis trotz erhöhter Rohertragsmarge weiter unter Vorjahr: Wenngleich Sto aufgrund wirksamer Verkaufspreiserhöhungen und eines konsequenten Beschaffungsmanagements nach 9M eine spürbare Steigerung der Rohertragsmarge auf 53,3% (+330 BP yoy) gelang, lag das Margenniveau noch unterhalb der Werte vor 2021. Konkrete Zahlen für die Ergebnislevel unterhalb des Rohertrags nannte Sto im Zwischenbericht wie üblich nicht, jedoch rangiert das EBT laut Vorstand weiterhin unter dem Vorjahreswert (H1: -8,0% yoy). Die CAPEX stiegen im 9M-Berichtszeitraum leicht auf 25,7 Mio. Euro (Vj.: 24,5 Mio. Euro) an, unser bisher erwartetes FY-Volumen (54,0 Mio. Euro; Vj.: 47,4 Mio. Euro) dürfte jedoch nicht mehr realisiert werden können und auch für 2024 gehen wir angesichts der Marktschwäche nun von einer deutlich geringeren Investitionstätigkeit aus als noch zuletzt.

Ergebnisziel bei guter Witterung haltbar: Sto nahm erneut eine Anpassung des Umsatzziels vor und rechnet auf Gesamtjahressicht nun mit Konzernerlösen i.H.v. 1,71 Mrd. Euro (zuvor: 1,76 Mrd. Euro; ursprünglich: 1,91 Mrd. Euro). Das EBIT bzw. das EBT wird nach wie vor in einer Bandbreite von 118-143 Mio. Euro (Vj.: 129,7 Mio. Euro) bzw. 117-142 Mio. Euro (Vj.: 128,3 Mio. Euro) erwartet. Den Zielen liegt die Annahme eines günstigen Witterungsverlaufs in Q4 zugrunde, für das nun trotz der bei einzelnen Sto-Gesellschaften bis Jahressende noch beabsichtigten Preiserhöhungen ein Umsatzminus von 5,3% yoy erwartet wird. Umso mehr überrascht uns vor diesem Hintergrund die Bestätigung der Ergebnisziele. Wir bleiben aufgrund des starken Ergebnis-Track-Records des Managements (vgl. Comment vom 28.8.2023) zuversichtlich, dass Sto die Zielsetzungen am unteren Ende erreicht, was eines H2-EBIT-Beitrags von rund 60 Mio. Euro bedarf (Vj.: 65,7 Mio. Euro).



Fazit: Sto dürfte im laufenden Jahr erstmals seit 2009 einen rückläufigen Umsatz aufweisen, zugleich entwickeln sich die Margen besser als zuletzt angenommen und auch in Bezug auf die Marktanteile profitiert das Unternehmen in dieser Phase. Wir sehen darin abermals einen Beleg für die hohe Qualität, die sich in der Bewertung u.E. nicht angemessen widerspiegelt. Folglich bestätigen wir das Rating "Kaufen" und das Kursziel von 240,00 Euro.







