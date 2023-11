Nordex macht weiter Fortschritte und meldete kürzlich einen 56-MW-Auftrag aus Kroatien sowie einen Premium-Service-Vertrag. Dies folgt auf die positive Trendwende bei den Q3-Zahlen von letzter Woche, die auf einen nachhaltigen und profitablen Wachstumspfad hinweisen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit von Nordex und lassen einen vielversprechenden Ausblick zu. So soll das Unternehmen nicht nur seine Marktpräsenz weiter ausbauen, indem es von den Herausforderungen des Wettbewerbers Siemens Gamesa profitiert, sondern auch die Profitabilität durch eine verbesserte Preisgestaltung und einen wachsenden Anteil an lukrativen Serviceverträgen steigern. Darüber hinaus soll die Belebung des Geschäfts in den USA zum starken Gesamtwachstum von Nordex beitragen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung und bestätigen ihr Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken