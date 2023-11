Zug (www.fondscheck.de) - Mit BlackRock beantragte ein weiterer Vermögensverwalter bei der SEC die Zulassung eines Ethereum-Spot ETF - was das Interesse an Ethereum unter Krypto-Investoren wieder deutlich entfachte, so Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla von 21Shares Research.Der Oktober habe den Vereinigten Staaten eine Verbraucherpreissteigerung von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gebracht, was unter dem Wert von September, aber immer noch über dem Zwei Prozent-Ziel der FED liege. Was noch schwerer wiege, sei jedoch das kürzlich vom Moody's Investors Service aktualisierte Kreditwürdigkeitsrating der USA, das nun "negativ" ausfalle. Daraufhin seien die Renditen der langfristigen Anleihen in die Höhe geklettert, was nicht nur ein Zeichen für das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft sei, sondern von vielen auch als Maßstab für Hypothekenzinsen und risikobehaftete Vermögenswerte wie Aktien und Kryptowährungen verwendet werde. ...

