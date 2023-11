Frankfurt (www.fondscheck.de) - UniNordamerika (ISIN DE0009750075/ WKN 975007) ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in nordamerikanische Unternehmen anlegt, so die Experten von Union Investment in ihrer aktuellen Ausgabe von "Fonds im Fokus".UniNordamerika investiere zwar nicht ausschließlich, wohl aber überwiegend in den USA. Dort seien 97 Prozent des Fondsvermögens angelegt, ergänzt um kleinere Beimischungen in Kanada, die derzeit mit knapp 3 Prozent zu Buche schlagen würden. Die Experten von Union Investment würden dort vor allem auf qualitativ hochwertige Wachstumstitel mit Marktführerschaft setzen. Alle vorhin erwähnten Technologiewerte befänden sich im Fonds und würden dort, aus absoluten Gesichtspunkten, auch die Schwergewichte darstellen. ...

