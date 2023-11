Auch der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt kündigt seinen Einstieg in das Geschäft mit Natrium-Ionen-Batterien an. Northvolt sieht deren Einsatz zunächst aber nur in stationären Energiespeichern vor. Für die Anwendung in E-Fahrzeugen fehlt es aus Sicht der Schweden aktuell noch an Energiedichte. Northvolt gibt an, zusammen mit der Firma Altris eine Natrium-Ionen-Zelle mit einer Energiedichte von 160 Wh/kg entwickelt zu haben, die die ...

