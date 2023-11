Vom Billig-Kleinwagen zum siebensitzigen Premium-SUV in 30 Jahren: Mit dem EV9 bringt Kia sein zweites 800-Volt-Modell auf den Markt und wagt sich in neue Sphären für die koreanische Marke vor. Die erste Ausfahrt von Robin Engelhardt zeigt, dass Kia bei der Entwicklung des EV9 sehr viel richtig gemacht hat. Die 800-Volt-Architektur, das war vor nicht allzu langer Zeit die technologische Speerspitze der Elektromobilität, verfügbar nur in den Highend-Fahrzeugen ...

