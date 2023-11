In China baut ein weiteres Unternehmen eine große Fabrik für die Produktion von Natrium-Ionen-Akkus: Das im Januar 2021 gegründete Batterie-Startup Zoolnasm hat mit der Errichtung seiner ersten Produktionsstätte im Osten des Landes begonnen. Die Fabrik in Guangde in der chinesischen Provinz Anhui wird auf eine Jahreskapazität von 20 Gigawattstunden für Natrium-Ionen-Batteriezellen sowie weitere 10 GWh für entsprechende Batteriesysteme ausgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...