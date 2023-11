Es war und ist eine wilde Fahrt, welche der KI-Konzern OpenAI dieser Tage erlebt. Erst kam es sehr überraschend zum Rauswurf des bisherigen Chefs Sam Altman. Am Wochenende wurde dann über Verhandlungen darüber berichtet, diesen doch wieder in seine alte Position zu befördern. Unter anderem soll sich dafür Microsoft stark gemacht haben, welches OpenAI mit Milliardenbeträgen unterstützt hat.Doch letztlich gab es keine Einigung zwischen Sam Altman und seinem bisherigen Arbeitgeber. Stattdessen wurde am Montagmorgen hiesiger Zeit bekannt, dass der ...

