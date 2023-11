Die Deutsche Beteiligungs AG will für das vergangene Geschäftsjahr 2022/23 weniger Dividende zahlen als von Analysten erwartet.Für das Ende September ausgelaufene Geschäftsjahr soll zwar die Ausschüttung je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 20 Cent auf einen Euro erhöht werden, wie das Unternehmen überraschend am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Dies sei allerdings weniger als Experten bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...