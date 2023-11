Der DAX steigt weiter an und notiert aktuell im Bereich von 15.940 Punkten, nachdem der DAX am Vortag um 15.930 Punkte aus dem Handel gegangen war. Aufwind erhält der DAX weiterhin vom starken US-Aktienmarkt, wo der S&P 500 am Vortag über den Widerstand bei 4.540 Punkte nach oben ausbrechen konnte. Allerdings befindet sich der DAX nach dem starken vorherigen Hochlauf direkt unter dem Widerstand von 16.000 Punkten, wo im Monatschart der obere Fibonacci-Fächer ...

