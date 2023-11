In Deutschland planen 84% der Unternehmen, ihre aktuellen Home-Office-Regelungen beizubehalten. Lediglich jeweils 8% der Firmen möchten ihre Home-Office-Regeln noch verändern. Das hat das ifo Institut in einer Umfrage herausgefunden.Home-Office fest etabliertifo-Forscher Simon Krause erklärt, dies gelte in allen Wirtschaftszweigen sowie bei kleineren, mittleren wie größeren Unternehmen gleichermaßen. "Trotz der öffentlichen Debatte um die Rückkehr ins Büro hat sich das Home-Office in der Arbeitswelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...