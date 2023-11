Die Aktien der Deutsche Bank befinden sich seit dem Verlaufstief bei 9,44 Euro vom 24. Oktober in einer starken Aufwärtsbewegung und haben am heutigen Dienstag im bisherigen Tageshoch 11,33 Euro erreicht. Aktuell notieren die Papiere bei 11,23 Euro, mit einer bisher bärischen Tageskerze tiefer. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, wäre wie bereits in den Vortagen wohl erneut der 10er-EMA die nächste Anlaufmarke, der aktuell bei 10,91 Euro notiert. ...

