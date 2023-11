PM 21Shares Research: Interesse an Ethereum steigt nach ETF-Anträgen 21. November 2023Weekly Research Note KW 46 Interesse an Ethereum steigt nach ETF-Anträgen BitStream als Revolution von Filehosting auf BitcoinMoody's senkt US-Kreditrating Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates Der Oktober brachte den Vereinigten Staaten eine Verbraucherpreissteigerung von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, was unter dem Wert von September, aber immer noch über dem Zwei Prozent-Ziel ...

