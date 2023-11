Der Euro-Dollar-Kurs (EURUSD) setzt seinen jüngsten Anstieg fort und steht kurz vor der Marke von 1,10 US-Dollar - aktuell bei 1,0949 USD. Am Dienstagmorgen notierte die Gemeinschaftswährung in der Spitze bei 1,0965 USD und erreichte damit ein Dreimonatshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0928 Dollar festgesetzt. Der Euro profitiert aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...