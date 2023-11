HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted von 600 auf 450 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer kämpfe weiter mit Schwierigkeiten, zuletzt bei seinen Meeresprojekten in den USA, schrieb Analyst Marc Ip Tat Kuen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb dürften die auf dem Kapitalmarkttag verkündeten Ziele nach der laufenden Portfolioüberprüfung deutlich reduziert werden. Längerfristig überwögen jedoch die Chancen die Risiken, weshalb die Aktien aktuell zu niedrig bewertet seien./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken