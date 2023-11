Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5010/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #530 geht es um die nächste Kapitalerhöhung, ich nenne sie mal Kapschitalerhöhung, die die Kapsch-Aktie heute mal den ganzen Vormittag lang ausgesetzt lässt. Wird alles immer seltsamer. News weiters zu Marinomed, VIG, Andritz, FACC, Pierer Mobility, Wienerberger, Cleen Energy, Mayr-Melnhof, Research zu SB0. Und dann an Christoph Thurnberger, Group Head of Capital Markets CA Immo zu meiner KESt-Frage: "Die CA lmmo hat bis zur Hauptversammlung 2016 für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...