Der Euro hat am Dienstag anfängliche Kursgewinne nicht halten können. Nach einem Anstieg in Richtung der runden Marke von 1,10 US-Dollar kostete die Gemeinschaftswährung am Mittag 1,0945 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0928 Dollar festgesetzt.Schon seit einigen Wochen profitiert der Euro von dem schwächeren Dollar. Die Fachleute der Commerzbank sehen die US-Währung ...

