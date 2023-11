NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 259 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die geplante Ausschreibung der North Seas Energy Cooperation für Windenergieanlagen auf See. In einer Zeit, in der Auktionen wie in Großbritannien jüngst keine Gebote angezogen hätten, sei die Berechenbarkeit der Projektpipeline für Windkraftanlagenhersteller ein zentraler positiver Aspekt. Vestas ist für ihn der am besten positionierte Konzern unter den von ihm bewerteten Windkraftkonzernen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

