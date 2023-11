Schon wieder ist ein weiteres Jahr vergangen, das ich im Dienste dieses Blogs verbracht habe: am heutigen 21.11.2023 ist es auf den Tag genau 12 Jahre her, dass dieses Projekt startete - und wenn es nach mir geht, wird unsere gemeinsame Reise auch lange noch nicht enden.Der Name "Intelligent investieren" stammt von Benjamin Grahams legendärem Standardwerk über das Value Investing, das mich und meinen Anlagestil geprägt hat. Dabei habe ich mich durchaus weiterentwickelt, vom Bottom-up-Ansatz immer weiter in Richtung Top-Down-Analyse, vom klassischen Deep Value Investing hin zum Quality Investing.Dass ...

