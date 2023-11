Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnelllade-Anbieter Atlante hat den spanischen Ladeinfrastruktur-Hersteller Wallbox Chargers als bevorzugten Hardware-Partner für den Aufbau neuer öffentlicher Ladepunkte in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ausgewählt. Wallbox Chargers bietet - anders als es der Firmenname vermuten lässt - auch diverse DC-Produkte bis zum HPC an. An Atlante wird Wallbox Chargers hierfür seine Schnellladestation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...