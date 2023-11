Nach rund einem Jahr haben die EnBW und die Rewe Group mehr als 100 gemeinsame Schnellladestandorte an Rewe- und Penny-Märkten in Betrieb genommen. Noch in diesem Jahr ist die Inbetriebnahme von 30 weiteren HPC-Standorten der beiden Partner geplant. Doch damit endet der Ladeinfrastruktur-Ausbau nicht: Insgesamt befinden sich derzeit weitere 100 EnBW-Schnellladestandorte an Märkten der Rewe Group im Aufbau, wie das Energieunternehmen mitteilt. Als ...

