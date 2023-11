- Beliebt für seine Kurzinhalt-Challenges, Musik für Haustiere, Krankheitsdiagnose-Apps usw.



NEW YORK, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XOOX, eine Haustier-Netzwerkdienst-Anwendung (Pet Networking Services, PNS) mit Kurzinhalt-Challenges, ist diesen Monat gestartet und hat Haustierbesitzer weltweit überzeugt. XOOX startete seinen Dienst mit einer Anzeige am New Yorker Times Square und unterstrich damit seine exklusive Ausrichtung auf unsere vierbeinigen Begleiter.

XOOX operiert einzigartig unter Haustierkonten durch die Pet ID-Registrierung, die von den globalen Forschungs- und KI-Teams von XOOX, einschließlich Veterinärexperten weltweit, unter Verwendung innovativer biometrischer Identifizierungstechniken wie Augenlidmuster und Augenfalten entwickelt wurde. Das Forschungsteam von XOOX erklärte: "Durch Pet ID werden Haustiere als Nutzer von XOOX erkannt und können verschiedene Dienste wie Haustierregistrierung, Versicherung sowie Gesundheitsmanagement in Anspruch nehmen und auch Freundschaften schließen". Darüber hinaus berichtete es: "Um die Genauigkeit der biometrischen Erkennung zu verbessern, haben wir eine Methode gewählt, die noch einen Schritt weiter geht als Nasenabdrücke und Iris-Scans."

Bei XOOX werden Haustiere durch ihre IDs zu Influencern, die ihren Bekanntheitsgrad steigern, indem sie ihr tägliches Leben teilen, sich mit ihren Followern austauschen und an Kurzinhalt-Challenges teilnehmen. Sie erhalten Punkte für verschiedene Aktivitäten, die in verbundenen Apps, für die Erstellung von Avataren und für Produktkäufe verwendet werden können. Die Haustierbesitzer, die sogenannten "Petlers", verwalten die IDs ihrer Haustiere und unterstützen sie bei ihren Aktivitäten. In dem Bestreben, einen positiven Wandel in der Einstellung zu Haustieren zu fördern, richtet sich XOOX auch an Personen, die derzeit keine Haustiere besitzen. Lediglich das Einstellen von Inhalten ist für diese Nutzergruppe aktuell nicht möglich. Peter Kim, technischer Berater bei XOOX, dazu: "XOOX möchte einen positiven Raum schaffen, in dem moderne Menschen der komplizierten Realität entfliehen und sich mit ihren Haustieren verbinden können." "XOOX wird es den Haustieren ermöglichen, mehr Erinnerungen mit ihren Petlern zu schaffen, indem es einen Storyscaping-Ansatz und einzigartige, informative Dienste nutzt", so Kim weiter.

Die Welt von XOOX ist voll von exklusiven Inhalten für Haustiere. Die besonders beliebte Musik-App (XOOX M) ermöglicht es den Tierhaltern, Musik auszuwählen, die zu den Vorlieben des Tieres passt. Die App wurde durch die Entwicklung von Inhalten durch die XOOX-Tochtergesellschaft Jo Studios (CEO: Woojin Cho) erstellt und ist für Haustiere gedacht, die auf ihre Besitzer warten. Sie enthält derzeit über 3.000 Lieder. Petlers können auch ihre eigene Musik kreieren und hochladen und erhalten dafür Beliebtheitspunkte, die von ihren Haustieren ausgegeben werden können. XOOX M sorgt für ein haustierfreundliches Hörerlebnis bei einem angenehmen Dezibelpegel.

Ein weiteres Produkt, das in Zusammenarbeit mit Push Pull System (CEO: Sungmyon Song) erstellt wird, ist aktuell in der Entwicklung. Durch die Analyse und den Einsatz von Deep-Learning-Techniken wird festgestellt, ob Haustiere Musik wirklich genießen und sie nicht als Lärm wahrnehmen. Das Produkt lässt sich nahtlos mit Tierkameras und Lautsprechern synchronisieren und bietet personalisierte Musikempfehlungen für Ihre Haustiere.

Als Haustierbesitzer lohnt es sich, auf die aktuelle Einführungsaktion der App zu achten. Zur Feier der Markteinführung verschenkt XOOX 10.000 kostenlose Urintestkits an Kontoinhaber weltweit. Diese Testkits bieten eine einfache Möglichkeit, Krankheiten über den Urin des Tieres festzustellen. Sie sind daher ideal für Haustiere in Gegenden mit eingeschränktem Zugang zu tierärztlicher Versorgung und helfen, das Wohlbefinden Ihrer geliebten Haustiere zu erhalten.

Darüber hinaus wird XOOX nach der Einführung der App für das Urindiagnose-Kit für Haustiere mit Medi Cloud, einem globalen Unternehmen für genetische Analysen auf der Grundlage der NGS-Technologie, auch Anwendungen auf den Markt bringen, die die DNA von Haustieren mit MBTI verknüpfen.

Bei der Registrierung wird automatisch 1 US-Cent an die XOOX Foundation gespendet. Diese Beiträge werden für Kampagnen auf der ganzen Welt verwendet, die darauf abzielen, die Gesetzgebung für Haustiere positiv zu beeinflussen. Da XOOX Vierbeiner in die Lage versetzt, eine zentrale Rolle in unserer Welt zu spielen, ist man davon überzeugt, dass die App wesentlich dazu beitragen wird, ein für Haustiere und ihre Besitzer unterstützendes Umfeld zu fördern.

Kontakt:

XOOX LAB, INC

www.xoox.pet

Kristen Kim

Tel.: +1 (213) 944-2679

E-Mail: press@xoox.pet