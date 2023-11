BitMEX-Gründer sieht Bitcoin bis 2026 bei 750.000$; BTC ETF Token sammelt 1,2 Millionen im Presale

BitMEX-Gründer Arthur Hayes hat in einem jüngsten Interview eine optimistische Prognose für den Kurs von Bitcoin abgegeben, die bis zum Jahr 2026 reicht.

Hayes, ein bekannter Krypto-Enthusiast, glaubt, dass der Bitcoin in den kommenden Jahren erheblich an Wert gewinnen wird. Seiner Meinung nach sind die Fundamente für diesen Aufschwung bereits gelegt, und er führt dies auf verschiedene Schwächen im derzeitigen Wirtschafts- und Finanzsystem zurück.

Hayes hebt insbesondere die stark wachsenden Schulden der USA hervor, die laut ihm auf ein Niveau gestiegen sind, das nur noch durch das Drucken von Geld durch die US-Notenbank Fed bewältigt werden kann. Dies hat jedoch in der Vergangenheit zu einer höheren Inflation geführt. Die steigende Inflation in den USA nach den umfangreichen Konjunkturmaßnahmen der Fed während der COVID-19-Pandemie unterstützt seine These.

Darüber hinaus sieht Hayes staatliche Interventionen zur Rettung von Finanzinstituten und Unternehmen kritisch. Er argumentiert, dass solche Eingriffe zu künstlichen Blasen an den Märkten führen und den natürlichen Wirtschaftszyklus stören. Dies wiederum könnte zu einer massiven Inflation führen und den freien Markt beeinträchtigen.

BitMEX Founder Arthur Hayes Comments on Bitcoin, Ethereum, Solana and FED pic.twitter.com/I9Vu10uTKu - Ð?i (@i2897381098702) November 13, 2023

Hayes prognostiziert, dass die USA einer schweren Wirtschaftskrise entgegengehen könnten, die diejenige von 1929 in den Schatten stellen könnte. In dieser düsteren Aussicht sieht er jedoch einen Aufwärtstrend für Bitcoin. Wenn die Menschen erkennen, dass die Realzinsen negativ sind und nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen, könnten sie vermehrt in Kryptowährungen investieren.

Eine mögliche Genehmigung eines Bitcoin-ETFs in den USA, Europa oder Asien sowie das bevorstehende Bitcoin-Halvening im Jahr 2024 könnten zusätzliche Kurssteigerungen auslösen. Hayes hält es für möglich, dass der Bitcoin-Preis bis Juni oder Juli 2024 auf 70.000 US-Dollar steigen könnte. Wenn dann ein "richtiger Bullenmarkt" einsetzt, könnte der Preis bis Ende 2026 sogar auf 750.000 bis 1 Million US-Dollar steigen.

Hayes warnt jedoch davor, dass nach einem solchen Höhenflug erhebliche Kursrückgänge von bis zu 70 bis 90 Prozent folgen könnten. Es bleibt abzuwarten, ob seine optimistische Einschätzung eintreffen wird.

Positive Aussichten stärken Bitcoin

Angesichts der positiven Aussichten am Kryptowährungsmarkt, möglicher ETF-Genehmigungen im Januar 2024 und dem bevorstehenden Bitcoin-Halving im kommenden Jahr könnten sich Chancen für Investoren eröffnen.

---------------

Bitcoin Halving Update

---------------

Progress: 89%

Current Block: 816,957

Halving Block: 840,000

Blocks Remaining: 23,043

Estimated Time Remaining: 160 days

Estimate Date: April, 24, 2024 pic.twitter.com/aTg9RpeuXK - Documenting ?itcoin (@DocumentingBTC) November 16, 2023

Während BitMEX-Gründer Arthur Hayes eine bullishe Prognose für Bitcoin abgegeben hat, sollten Anleger auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um von den erwarteten Entwicklungen zu profitieren. Eines dieser Investmentmöglichkeiten ist der Bitcoin ETF Token ($BTCETF), der bereits im Presale mehr als 1,2 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Die Kombination aus möglichen Marktveränderungen und innovativen Investitionsoptionen wie dem BTCETF könnte für Anleger vielversprechend sein. Zur Homepage vom Bitcoin ETF Token

Teile der BTC ETF Token Roadmap, Quelle: www.btcetftoken.com

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) stellt ein innovatives Projekt dar, das auf die bevorstehende Einführung von Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) ausgerichtet ist. Als ein ERC-20 Token, das auf der Ethereum-Blockchain basiert, nutzt BTCETF die erwartete Zulassung und Einführung von Bitcoin ETFs und bietet seinen Nutzern eine einzigartige Gelegenheit, von diesen bedeutenden Entwicklungen im Bereich der Kryptowährungen zu profitieren.

Die Idee eines Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF) hat Investoren schon seit einigen Jahren fasziniert. Ein Bitcoin ETF vereinfacht die Investition in Bitcoin, indem es Börsenhändlern ermöglicht, Anteile zu erwerben, die den digitalen Vermögenswert repräsentieren, und dies über herkömmliche Brokerage-Konten. Auf diese Weise werden die technischen Hürden und Komplexitäten, die normalerweise mit dem direkten Kauf und der Aufbewahrung von Bitcoin verbunden sind, eliminiert.

Die Unterstützung von weltweit führenden Investmentunternehmen wie BlackRock signalisiert die Wahrscheinlichkeit, dass in naher Zukunft verschiedene Bitcoin ETFs von Regulierungsbehörden wie der Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigt und eingeführt werden. Eine solche Genehmigung könnte milliardenschwere Geldströme in den Kryptowährungsmarkt bringen, was diesen Zeitpunkt zu einem entscheidenden Moment für Investoren macht.

Bitcoin ETF Token Presale, Quelle: www.btcetftoken.com

Der Bitcoin ETF Token verhält sich nicht wie viele andere Kryptowährungen, die eng an den Bitcoin-Kurs gekoppelt sind. Stattdessen richtet sich der BTCETF-Token nach den Ereignissen im Zusammenhang mit der Einführung von Bitcoin ETFs.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die erstmalige Genehmigung eines Bitcoin ETF durch die SEC. Dieser Schritt wird als entscheidender Moment angesehen, der die Position von BTCETF stärken wird. Bei dieser Gelegenheit werden 5% der gesamten Token-Vorräte verbrannt, und die Transaktionssteuer wird von 4% auf 3% reduziert.

Ebenso ist der Zeitpunkt der Einführung des ersten Bitcoin ETF von entscheidender Bedeutung. An dem Tag, an dem der erste Bitcoin ETF für den Handel freigegeben wird, werden 5% des gesamten BTCETF-Token-Vorrats verbrannt, und die Transaktionssteuer wird von 3% auf 2% gesenkt. Diese Mechanismen machen BTCETF zu einem Token, dessen Wert stark von den Entwicklungen im Bereich der ETFs abhängt.

Zusammengefasst bieten die Ereignisse um den Bitcoin und die derzeitige Situation am Markt eine gute Gelegenheit, sein Portfolio zu diversifizieren und sich auch alternative Anlagemöglichkeiten anzusehen.

