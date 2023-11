IPOs:21.11.2002: Meinl European Land Limited: Meinl European Land Limited mit IPO - Neuzulassung und Kapitalerhöhung in Wien. Emissionserlös war 77,70 Mio. Euro. zum Kalender 21.11.2000: Telekom Austria: Telekom Austria mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,01 Mrd. Euro. zum Kalender Extrema:21.11.2008: Top 3: Immofinanz: 39.47% - [Top 1: 50% (14.10.2008), Top 2: 42.86% (13.10.2008)] zum Kalender Indexumstellungen:21.11.2005: Wienerberger (2. Aufnahme) ersetzt BA-CA im ATX five zum Kalender Bisher gab es an einem 21. November 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 21.11. beträgt -0,06%. Der beste 21.11. fand im Jahr 2014 mit 2,85% statt, der schlechteste 21.11. im Jahr 2011 mit -4,76%. Im ...

