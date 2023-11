Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.124 Euro. wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: -0.53% vs. last gabb, +4.20% ytd, +68.60% seit Start 2013, Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute ist u.a. Kapsch Verlierer, dies wegen der Kapitalerhöhung. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die ...

