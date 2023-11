Wir blicken auf ein durchwachsenes und doch erfolgreiches Jahr zurück. Ob erwarteter Boom oder verstecktes Juwel: DER AKTIONÄR war bei jedem wichtigen Momentum vorne mit dabei - insbesondere aufgrund der zahlreichen Experten in der Redaktion. Treffen Sie jetzt unsere Profis live und investieren Sie in Ihr Eigenkapital mit spannenden Vorträgen und exklusiven Trendausblicken. Denn ein Portfolio ist nur so gut wie sein Investor.Diesen Samstag, den 25. November 2023, findet der AKTIONÄRSTAG zum 6. Mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...