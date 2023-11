Vancouver, British Columbia, Kanada - 21. November 2023 / IRW-Press / - Greg McCunn, President und CEO von Noram Lithium Corp. ("Noram" oder das "Unternehmen") (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) berichtet, dass das Unternehmen die endgültigen Genehmigungen des Bureau of Land Management in Nevada für ein 10 Infill-Bohrlöcher umfassendes Ressourcenerschließungsprogramm erhalten hat. Dieses hat das Ziel, das Vorhandensein einer zweiten hochgradigen Schicht zu testen, die Bohrdichte im hochgradigen Kern der Lagerstätte zu steigern und die Step-out-Bohrungen nach Südosten und Nordwesten abzuschließen, um das geologische Modell zu bestätigen.

Abbildung 1 - Geplante Bohrstandorte für das Bohrprogramm der Phase VII auf Lithiumprojekt Zeus

"Das Unternehmen hat Titan Drilling Ltd. aus Elko, Nevada, beauftragt. Sie leisten hervorragende Arbeit und sind mit dem Projekt vertraut, da sie schon zuvor mit uns auf dem Konzessionsgebiet Zeus zusammengearbeitet haben. Die Bohrungen bei CVZ-82 haben begonnen, und wir gehen davon aus, dass wir den Aktionären in den kommenden Wochen weitere Informationen liefern können. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir ein solches Projekt besitzen. Nach sechs vorangegangenen, sehr erfolgreichen Programmen war Noram stets in der Lage, hochgradige Mineralisierungszonen bei der Entnahme des Bohrkerns visuell zu identifizieren und anschließend durch Untersuchungsergebnisse zu bestätigen. Anhand der Färbung wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist ein unglaublicher Vorteil eines solchen Projekts", sagte Sandy MacDougall, Executive Chairman und Direktor. "Wir erwarten in naher Zukunft einige sehr aufregende Updates, da wir gerade erst das Ausmaß und den Umfang dieser Ressource zu verstehen beginnen."

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Ansprechpartner

In Europa: VP Corporate Development simon.studer@noramlithium.com

Außerhalb Europas: Investor Relations unter ir@noramlithiumcorp.com

Website: www.noramlithiumcorp.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer und Executive Chairman

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und auch Vice President of Exploration bei Noram, überprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen über die Pläne für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten und die Verfügbarkeit von Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72726Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72726&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65542K1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.